Trump: Beyaz Saray’da artık gerçek bir dostunuz var

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en etkin lobilerinden biri olan Ulusal Tüfek Derneği’nin (NRA) Atlanta’daki etkinliğinde konuştu.

‘OBAMA DÖNEMİ, SİLAH EDİNME HAKKINA SALDIRI DÖNEMİ’

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın 1983 yılında katıldığı etkinlikten sonra bir NRA buluşmasına katılan ilk ABD başkanı olan Trump, vatandaşların silah edinme hakkına değinen ABD Anayasası’nın 2. maddesine atıf yapan Trump, herkesin silah edinme hakkını koruyacağı sözünü verdi.

Selefi Barack Obama dönemini, silah edinme hakkına ‘8 yıllık saldırı dönemi’ olarak nitelendiren Trump, “Artık bu saldırı dönemi sona erdi. Beyaz Saray’da artık gerçek bir dostunuz ve destekçiniz var” diye konuştu.

TRUMP’TAN MUHTEMEL RAKİBİNE ‘POCAHONTAS’ BENZETMESİ

Konuşmasında 2020 yılındaki başkanlık seçimlerine ilişkin tahminini de dile getiren Trump, Massachusetts Senatörü Demokrat Elizabeth Warren’ın muhtemel rakibi olabileceğini ifade etti.