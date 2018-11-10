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Trump: Beyaz Saray'dan kovulacak gazeteciler artabilir

ABD Başkanı Donald Trump, CNN muhabiri Jim Acosta'nın akreditasyonunu kendisinin iptal etmediğini açıklarken, uygulamanın başka gazeteciler için de geçerli olabileceğini söyledi.

AA | 10.11.2018 - 07:47..
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Trump: Beyaz Saray'dan kovulacak gazeteciler artabilir

Donald Trump, Paris ziyareti öncesi Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazeteci Jim Acosta'nın Beyaz Saray akreditasyonunu iptaliyle ilgili bir soruya Trump, kararı kendisinin vermediğini söyledi.

Trump: Beyaz Saray'dan kovulacak gazeteciler artabilir

"SAYGISIZCA DAVRANDI"

Beyaz Saray'ın kutsal bir mekan olduğunu ve çok özel bir yeri bulunduğunu kaydeden Trump, saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek Acosta'nın Sözcü, saygısızca davrandığını ileri sürdü.

Trump, Acosta haricinde hangi gazetecilerin durumdan etkilenebileceği sorularına ise cevap vermedi.

CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

KOMİTEDEN TRUMP'A ÇAĞRI

Bu arada ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi ise yazılı bir açıklama yaparak, Acosta'nın Beyaz Saray'a girişine tekrar izin verilmesi yönünde çağrıda  bulundu.

Trump: Beyaz Saray'dan kovulacak gazeteciler artabilir

Açıklamada, "Gazeteciler görevlerini korkmadan yerine  getirebilmelidir. Acosta'nın basın kartı hakları tekrar iade edilmelidir.  Umuyoruz ki Trump gazetecileri aşağılamayı bırakacaktır. Bu tutum aynı zamanda  gazetecilerin güvenliği adına ciddi bir sorundur." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'ın Acosta hakkında aldığı karar, ABD'nin farklı birçok  basın kuruluşu ve çalışanları tarafından tepkiyle karşılandı.

CNN, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, muhabirinin arkasında olduğunu kaydetti.

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