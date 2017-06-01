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Trump Beyaz Saray'ın yükü arttıkça içine kapanıyor

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'ın yükü arttıkça içine kapandığı öne sürüldü.

01.06.2017 - 08:01
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  2. Dünya

Kampanya ekibinin Rusya’yla ilişkileri nedeniyle ülke içinde baskı altında olan ABD Başkanı Donald Trump’ın stresten kilo almaya başladığı öne sürüldü. Bir Beyaz Saray kaynağı, Trump’ın çok yalnız olduğunu savundu.

Trump Beyaz Saray'ın yükü arttıkça içine kapanıyor

"GÜVENDİĞİ KİMSE YOK"

CNN International’a konuşan kaynak, “Duygusal olarak içine kapanıyor. Güvendiği kimse yok” dedi. Trump’ın başkanlığın giderek artan yükü altında yalnızlaştığını savunan kaynak, “Artık kendi içinde yaşıyor ki bu, Trump’ın bulunması açısından tehlikeli bir yer. Duygusal olarak içine kapandığını gözlemliyorum. Kilo aldı” diye konuştu.

MORALİ BOZUK

Kaynağa göre, Rusya soruşturmasının damadı ve danışmanı Jared Kushner’e uzanması Trump üzerindeki baskıyı artırmış durumda. CNN, Trump’ın geçen hafta Ortadoğu ve Avrupa’yı kapsayan yurtdışı gezisine çıkmadan önce de moralinin bozuk olduğunu yazdı.

Trump Beyaz Saray'ın yükü arttıkça içine kapanıyor

Trump Beyaz Saray'ın yükü arttıkça içine kapanıyor

Trump Beyaz Saray'ın yükü arttıkça içine kapanıyor

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