Trump Beyaz Saray'ın yükü arttıkça içine kapanıyor

Kampanya ekibinin Rusya’yla ilişkileri nedeniyle ülke içinde baskı altında olan ABD Başkanı Donald Trump’ın stresten kilo almaya başladığı öne sürüldü. Bir Beyaz Saray kaynağı, Trump’ın çok yalnız olduğunu savundu.

"GÜVENDİĞİ KİMSE YOK"

CNN International’a konuşan kaynak, “Duygusal olarak içine kapanıyor. Güvendiği kimse yok” dedi. Trump’ın başkanlığın giderek artan yükü altında yalnızlaştığını savunan kaynak, “Artık kendi içinde yaşıyor ki bu, Trump’ın bulunması açısından tehlikeli bir yer. Duygusal olarak içine kapandığını gözlemliyorum. Kilo aldı” diye konuştu.

MORALİ BOZUK

Kaynağa göre, Rusya soruşturmasının damadı ve danışmanı Jared Kushner’e uzanması Trump üzerindeki baskıyı artırmış durumda. CNN, Trump’ın geçen hafta Ortadoğu ve Avrupa’yı kapsayan yurtdışı gezisine çıkmadan önce de moralinin bozuk olduğunu yazdı.