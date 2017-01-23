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Trump, birkaç ay Obama’nın eski aracını kullanacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni limuzininin bu senenin ilerleyen vakitlerinde gelmesi bekleniyor..

23.01.2017 - 16:39
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ABD Başkanı Donald Trump, konuşma törenine Obama’nın birkaç yıldır kullandığı limuzinle geldi. Trump, yeni başkanlık aracı gelene kadar eski başkan Barack Obama’nın aracını kullanacak.

Yeni bir limuzinle binmek yerine, Trump, 2009 yılından beri hizmet veren Cadillac markalı eski ’Beast’i’ kullanmak zorunda kaldı.

YENİ LİMUZİNİN GELMESİ BEKLENİYOR

Jalopnik’e göre Trump’un yeni limuzininin bu senenin ilerleyen vakitlerinde gelmesi bekleniyor.

YENİ ARAÇ, 6 İLE 9 BİN KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA OLACAK

Trump’ın gelecek otomobili, 6 bin 800 ile 9 bin kilogram arası bir ağırlığa sahip olacak ve yalnızca başkanlık limuzinine özel özelliklere sahip olacak.
Trump, birkaç ay Obama’nın eski aracını kullanacak

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