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Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

Serbest kalan papaz Brunson hakkında konuşan Trump, "Türkiye ile anlaşma yapmadık" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 03:40..
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Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

ABD Başkanı Trump, Türkiye'deki Brunson kararının yaptırımların kaldırılması için yapılmış bir anlaşma sonucu gerçekleşmediğini açıkladı.

"TÜRKİYE İLE BİR ANLAŞMA YOK"

Papaz'ın serbest kalmasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Trump, "Kendisininin yeniden aramıza dönmesinden onur duyuyoruz" dedi.

Basın karşısına çıkan Trump, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuyla karşılaştı.

Trump, "Türkiye ile Rahip Brunson serbest bırakıldığında yaptırımlar kaldırılacak diye bir anlaşma yapmadık." şeklinde cevap verdi.

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