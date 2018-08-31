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Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım

FETÖ ve PKK'dan yargılanan Papaz Brunson için hayal kırıklığına uğradığını söyleyen ABD Başkanı Trump, "Bundan sonra neler olarak göreceğiz" dedi.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 10:30..
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Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım

Bloomberg News televizyonuna konuşan Trump, İsrail’in bir Türk vatandaşını serbest bırakması için yardım ettikten sonra, Pastör Brunson’un serbest bırakılmamasını, "Kişisel olarak hayal kırıklığı içindeyim" diye niteledi.

"BİRİ ONUN İÇİN TÜRKİYE'YE GÖNDERDİM"

Trump, "Birisini onun için Türkiye'ye geri gönderttim. Büyük hayal kırıklığına uğradım, ama herşeyin nasıl halledileceğine bakacağız” diye konuştu.

TRUMP MESELEYİ YANLIŞ ANLADI

İngiliz Guardian gazetesi Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğe ABD Başkanı Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki konuşma sırasında yaşanan bir yanlış anlaşılmanın neden olduğunu iddia etmişti.

Chulov'un kaynağına göre,"Trump, Özkan'ın serbest bırakılması için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ikna etmesi ardından, Türk mevkidaşının Brunson'ı hemen serbest bırakacağına dair bir anlaşma sağladığına inandı.

Oysa Başkan Erdoğan Trump'a böyle bir şeyin sözünü vermedi.

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz VİDEO

Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım

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