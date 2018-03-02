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Trump çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirecek

ABD Başkanı Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25, ithal alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine karar verdiği bildirildi

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 10:47..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getireceği bildirildi.

TİCARET BARİYERLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Trump, Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, Amerikalı çelik ve alüminyum üreticileriyle bir araya geldi. Sınırlı sayıda basın mensubunun alındığı toplantıda, ABD Ticaret Bakanlığının ithal çelik ve alüminyum için birkaç hafta önce önerdiği ticaret bariyerleri görüşüldü.

ÇELİK VE ALÜMİNYUMA EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLDİ

ABD basınında çıkan haberlere göre, Donald Trump, toplantıda ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine karar verdiğini açıkladı. Detayları henüz belli olmayan gümrük vergisi düzenlemesinin gelecek hafta içinde imzalanacağı belirtilen haberlerde, Trump'ın imzayı bugün atmak istemesine karşın gerekli prosedürler tamamlanmadığı için beklemek zorunda kaldığı öne sürüldü.

GÜNDEM DEĞİŞTİRME AMACI

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da paniğe yol açan isteğinin, en eski danışmanlarından Hope Hicks'in dün görevinden ayrılmasıyla meşgul olan gündemi değiştirme amacını taşıdığı iddia edildi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Hicks'in istifasının, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi önünde Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak 8 saat ifade vermesinden birgün sonra gelmesi dikkati çekmişti.

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