Trump, Cemal Kaşıkçı olayının peşini bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışını kısıtlamaya henüz hazır olmadığını söyledi.

"SUUDİ ARABİSTAN 110 MİLYAR DOLARLIK MALZEME ALIYOR"

Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Bu kabul edilemez" diyen Trump, "Suudi Arabistan bizden 110 milyar dolarlık askeri malzeme alıyor. Bu da iş sahası yaratıyor. Gazeteci öldürdü diye onları cezalandırmayız." dedi.

TRUMP YARATILAN İŞ SAHASINDAN VAZGEÇMEYECEK

Suudi Arabistan dünyanın en büyük silah ithalatçılarından biri ve ithalatının büyük çoğunluğunu ABD'den gerçekleştiriyor.

Kaşıkçı'nın akıbetini ortaya çıkarmak istediğini söyleyen Trump, ancak silah satışı sayesinde elde edilen gelirden ve yaratılan iş sahasından vazgeçemeyeceklerini söyledi.

Anlaşmaların iptal edilmesi halinde Suudilerin Rusya ya da Çin'den silah almaya başlayacağını kaydeden Trump, "İşler o noktaya gelirse, meseleyi ele almanın başka yolları var." ifadesini kullandı.

22 AMERİKALI SENATÖR YAPTIRIM TALEP ETMİŞTİ

Ancak 22 Amerikalı senatör Trump'a gönderdikleri mektupta, Cemal Kaşıkçı ile ilgili Küresel Magnitsky Yasası kapsamında resmi soruşturma başlatılmasını ve sorumlulara yaptırım uygulanmasını talep etmişlerdi.

Senatörlerin mektubunda, "Beklentimiz, kararınızı verirken Suudi Arabistan hükümetinin en üst düzey yetkililerine ilişkin bilgileri de dikkate almanızdır" dendi.

TRUMP 120 GÜN İÇİNDE KARAR VERECEK

Yasa kapsamında Trump'ın 120 gün içinde Kongre'ye rapor sunması ve yaptırım konusunda karar vermesi gerekiyor. Magnitsky Yasası, ABD Başkanının "ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yargısız infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlalleri" şüphesinin bulunduğu durumlarda devreye sokuluyor.