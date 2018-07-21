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Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

ABD Başkanı Donald Trump 505 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu söyledi.

DHA | 21.07.2018 - 00:25..
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Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

İki ülke şimdiye kadar karşılıklı süren ticaret savaşı misillemeleri sonucu sadece 34 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

CNBC’ye konuşan Trump “500’e çıkmaya hazırım” dedi.

ÇİN'DEN 505 MİLYAR DOLARLIK İHTALAT

Bu rakamla Trump’ın ABD’nin Çin’den 2017’de gerçekleştirdiği 505 milyar dolarlık ithalata atıfta bulunduğu belirtiliyor.

ABD Nüfus İdaresi verilerine göre 2017 yılında ABD, Çin’e 129.9 milyar dolar ihracat yaparken, Çin’in ABD’ye yaptığı ihracatın hacmi 505 milyar dolar olmuştu.

Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

"ÇİN, BİZİ ÇOK UZUN BİR SÜREDİR KAZIKLIYOR"

Trump konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bunu siyaset olsun diye yapmıyorum, bunu ülkemiz için doğru olan bu diye yapıyorum. Çok uzun bir süredir Çin tarafından kazıklanıyoruz. ABD ticaret ve para politikaları da dahil bir çok alanda suiistimal ediliyor."

"BAŞKAN Xİ'Yİ ÇOK SEVİYORUM AMA.."

“Çin’i korkutmak istemiyorum. Onlar da iyi olsun istiyorum. Başkan Xi’yi çok seviyorum ama bu durum hiç adil değil.”

Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir


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