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Trump: Çin'in Kuzey Kore'yle ilgileneceğine inanıyorum

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile yaşanan krize dair Twitter'dan bir açıklama yaptı.

13.04.2017 - 17:20
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Twitter hesabından açıklamada bulunan ABD başkanı Trump, "Çin'in kuzey Kore'yle gereğince ilgileneceğine inanıyorum. Bunu yapamazlarsa, ABD müttefikleriyle beraber ilgilenecek!" dedi.

Trump: Çin'in Kuzey Kore'yle ilgileneceğine inanıyorum

KORE YARIMADASI'NDA GERİLİM

ABD ile Kuzey Kore arasında, Pyongyang yönetiminin füze denemeleri nedeniyle çıkan gerginlik, Kuzey Kore'nin nükleer islah geliştirme konusunda geri adım atmaması üzerine tırmandı.

Trump: Çin'in Kuzey Kore'yle ilgileneceğine inanıyorum

"HER TÜRDEN SAVAŞA YANIT VERİRİZ"

ABD son olarak Carl Vinson Uçak Gemisi ve savaş gemilerinden oluşan hücum filosunu Kore sularına göndermiş, Kuzey Kore de buna yanıt olarak "İstedikleri her türden savaşa yanıt vermeye hazırız." diyerek gözdağı vermişti.

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