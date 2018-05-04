taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.909
USD
4,2242
EURO
5,0662
ALTIN
178,37
PETR
73,5900

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

ABD Başkanı Trump, seçimlerden önce ilişki yaşadığı Stephanie Clifford'a susması karşılığında para verildiğini itiraf etti.

AA | 04.05.2018 - 07:14..
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Resmi Twitter hesabından Stephanie Clifford olayı hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, seçimler öncesinde susması için bir sözleşme imzalandığını kabul etti.

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

AVUKAT YİNE DEVREYE GİRDİ: "TRUMP'IN BİLGİSİ YOKTU"

Amerikan Fox News kanalına konuşan Giuliani, kamuoyunda Stormy Daniels olarak bilinen Clifford'a Trump'ın doğrudan bilgisi dahilinde olmadan ödeme yapıldığını ve söz konusu ödemenin kaynaklarının seçim kampanya fonlarının dışında olduğunu ifade etti.

Giuliani, Trump'ın 10 gün önceye kadar anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmadığını öne sürdü ve söz konusu anlaşmanın, "Trump'ın ailesini koruma çabası" çerçevesinde kişisel nedenlerle yapıldığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da günlük basın brifinginde, Giuliani ve Trump'ın son açıklamalarının sorulması üzerine, hukuki ihtilaf devam ettiği için şu aşamada yorum yapamayacağını belirtti.

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Amerika'da polis vahşeti bitmiyor
Miami'de bir polis memuru, elleri kelepçeli şüpheliyi yerdeyken tekmeledi. Görüntüler büyük yankı uyandırırken, olayın gerçekleştiği bölgede polislerin yıllardır zorbalık yaptığı ortaya çıktı.
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi
Türkiye - Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatı öncesinde Yunanistan'a günde 5 bin sığınmacının geçtiğini belirten Çipras, anlaşma sayesinde daha kötü durumların önüne geçildiğini söyledi.
ABD, Irak ve Suriye'deki asker sayısını açıklamadı
Suriye'den çekileceğini belirten Trump'ın yönetimi, Irak ve Suriye'deki asker sayılarını açıklamaktan kaçınmaya devam ediyor. Pentagon sözcüsü 'yaklaşık 5 bin' derken, Albay 7 bini geçti.
Mahmud Abbas Filistin Devlet başkanı oldu
Filistin Ulusal Konseyi, Filistin Ulusal Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "Filistin Devlet" Başkanı olarak seçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

104
Atletico Madrid Arsenal'i eleyerek finale yükseldi

Atletico Madrid Arsenal'i eleyerek finale yükseldi

12
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

25
Mardin'de 5 ayda uyuşturucuya büyük darbe

Mardin'de 5 ayda uyuşturucuya büyük darbe

17
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

6
17 yaşındaki gelinini döverek hastanelik etti

17 yaşındaki gelinini döverek hastanelik etti

37
Cumhur İttifakı resmileşti

Cumhur İttifakı resmileşti

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM