Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Resmi Twitter hesabından Stephanie Clifford olayı hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, seçimler öncesinde susması için bir sözleşme imzalandığını kabul etti.





AVUKAT YİNE DEVREYE GİRDİ: "TRUMP'IN BİLGİSİ YOKTU"

Amerikan Fox News kanalına konuşan Giuliani, kamuoyunda Stormy Daniels olarak bilinen Clifford'a Trump'ın doğrudan bilgisi dahilinde olmadan ödeme yapıldığını ve söz konusu ödemenin kaynaklarının seçim kampanya fonlarının dışında olduğunu ifade etti.

Giuliani, Trump'ın 10 gün önceye kadar anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmadığını öne sürdü ve söz konusu anlaşmanın, "Trump'ın ailesini koruma çabası" çerçevesinde kişisel nedenlerle yapıldığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da günlük basın brifinginde, Giuliani ve Trump'ın son açıklamalarının sorulması üzerine, hukuki ihtilaf devam ettiği için şu aşamada yorum yapamayacağını belirtti.