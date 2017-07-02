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Trump CNN'i dövdüğü videoyu paylaştı

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından "Sahtekar CNN" etiketiyle CNN'i yumrukladığını ima eden bir video yayınladı.

02.07.2017 - 17:06
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Trump CNN'i dövdüğü videoyu paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, CNN başta olmak üzere medyaya getirdiği eleştirel tepkilere bir yenisini ekledi.

Trump CNN'i dövdüğü videoyu paylaştı

"SAHTEKAR CNN"

Kendine has ironik üslubunu gösteren Trump resmi Twitter hesabından servis ettiği videoda, CNN'i dövdüğünü ima etti. Trump, twitinde "Sahtekar CNN" anlamına gelen #FraudNewsCNN #FNN etiketlerini kullandı.

Trump CNN'i dövdüğü videoyu paylaştı - VİDEO

Trump'ın geçmişte seyirci olarak gittiği Amerikan güreşi gösterisindeki bu halleri, başkanlık yarışları sırasında çok tartışılmıştı. Aynı görüntülere CNN logosu ekleyen Trump, yine takipçilerinin ilgisini çekti.

Trump'ın CNN zaferi haberi

Trump CNN'i dövdüğü videoyu paylaştı

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