Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, CNN başta olmak üzere medyaya getirdiği eleştirel tepkilere bir yenisini ekledi.

"SAHTEKAR CNN"

Kendine has ironik üslubunu gösteren Trump resmi Twitter hesabından servis ettiği videoda, CNN'i dövdüğünü ima etti. Trump, twitinde "Sahtekar CNN" anlamına gelen #FraudNewsCNN #FNN etiketlerini kullandı.

Trump CNN'i dövdüğü videoyu paylaştı - VİDEO

Trump'ın geçmişte seyirci olarak gittiği Amerikan güreşi gösterisindeki bu halleri, başkanlık yarışları sırasında çok tartışılmıştı. Aynı görüntülere CNN logosu ekleyen Trump, yine takipçilerinin ilgisini çekti.