Trump, dahi olduğunu söyledi

Yazar Wolff'un Trump'a yakın çok sayıda isimle gerçekleştirdiği röportajlar sonucunda hazırladığı kitap, Beyaz Saray'da korku saldı. Kitap şimdiden, Amazon kitap listelerinde 1. sıraya kadar yükselmiş durumda.

‘Ateş ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden’ isimli kitapta, Trump’ın akıl sağlığının yerinde olmadığı, başkanlık görevi için yetersiz olduğu iddia ediliyor.

"İSTİKRARLI BİR DAHİ"

ABD Başkanı, hakkındaki iddialarla ilgili Twitter adresinden açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Esasında hayatım boyunca sahip olduğum en önemli iki servet, akli istikrar sahibi olmak ve gerçekten akıllı olmaktı. Sahtekâr Hillary Clinton da bu kozları çok sert oynamıştı ama herkesin bildiği gibi başarısız oldu. Ben çok başarılı bir iş adamıyken meşhur bir TV yıldızı, sonra da (ilk denememde) ABD başkanı oldum. Sanırım bu akıllı değil, dahi sınıfına girer… Ve çok da istikrarlı bir dahi.