taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.638
USD
3,7360
EURO
4,4940
ALTIN
158,48
PETR
67,7100

Trump, dahi olduğunu söyledi

ABD Başkanı Trump, akıl sağlığı yerinde olmadığına dair iddialara cevap verdi: Akıllı değilim, dahiyim.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 19:21..
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump, dahi olduğunu söyledi

Yazar Wolff'un Trump'a yakın çok sayıda isimle gerçekleştirdiği röportajlar sonucunda hazırladığı kitap, Beyaz Saray'da korku saldı. Kitap şimdiden, Amazon kitap listelerinde 1. sıraya kadar yükselmiş durumda.

‘Ateş ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden’ isimli kitapta, Trump’ın akıl sağlığının yerinde olmadığı, başkanlık görevi için yetersiz olduğu iddia ediliyor.

Trump, dahi olduğunu söyledi

"İSTİKRARLI BİR DAHİ"

ABD Başkanı, hakkındaki iddialarla ilgili Twitter adresinden açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Esasında hayatım boyunca sahip olduğum en önemli iki servet, akli istikrar sahibi olmak ve gerçekten akıllı olmaktı. Sahtekâr Hillary Clinton da bu kozları çok sert oynamıştı ama herkesin bildiği gibi başarısız oldu. Ben çok başarılı bir iş adamıyken meşhur bir TV yıldızı, sonra da (ilk denememde) ABD başkanı oldum. Sanırım bu akıllı değil, dahi sınıfına girer… Ve çok da istikrarlı bir dahi.

İlginizi Çekebilir
Merkel İsrail karşıtı mültecileri sınır dışı edecek
Merkel, göçmen karşıtı yeni bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. 'Anti-semitist göçmenlerin' sınır dışı edilmesine olanak sağlayacak bir mevzuat tasarısının üzerinde çalışıldığı açıklandı.
Hama’dan 80 bin kişi İdlib’in kuzeyine göç etti
Hama'daki bombardımandan kaçanlara İHH, yardım eli uzattı. Bölgedeki ailelere 10 bin adet gıda yardım paketi dağıtıldı.
Rusya'da Ayna Hamzatova'nın başkanlık adaylığı reddedildi
Rusya'da gelecek yılki seçimlerde aday olacağını açıklayan Ayna Hamzatova'nın adaylığı kabul edilmedi.
'Türkiye olmadan terör ve mülteci sorunu çözülemez'
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı olarak verdikleri söze dayalı anlayışın uygulanmasının, Bulgaristan açısından mükemmel bir işlev gördüğünü belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

192
Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

63
BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

84
Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı

Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı

52
Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

109
Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

239
Döviz piyasasında son durum

Döviz piyasasında son durum

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM