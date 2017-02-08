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Trump: Davayı kazanamazsak asla güvende olamayız

ABD Başkanı Trump, iltica ve vize yasağı kararnamesinin iptalinin reddedilmesinin ABD'nin güvenliğine engel olduğunu savundu.

08.02.2017 - 17:06
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Trump: Davayı kazanamazsak asla güvende olamayız

ABD Başkanı Donald Trump, yedi Müslüman ülke halkına iltica ve vize yasağı konmasına ilişkin çıkardığı kararnamenin iptaline yapılan itirazın, ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nce reddedilmesini eleştirdi.

"ABD BU DAVAYI KAZANAMAZSA HAKKIMIZ OLAN GÜVENLİĞE SAHİP OLAMAYIZ"

"Eğer ABD bu davayı kazanamazsa, ki kesinlikle kazanmalıdır, hakkımız olan güvenlik ve asayişe asla sahip olamayacağız" yorumunda bulunan Trump, "Politika!" diyerek bu kararın siyasi olduğunu ima etti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Washington yerel saatiyle 09:00'da (TSİ 17.00) Beyaz Saray'da polis amirleri ve şeriflerle yapacağı buluşmayı hatırlatan Trump, görüşmede "Bu korkunç, tehlikeli ve yanlış kararı" tartışacağını belirtti.

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