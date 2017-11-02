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Trump Demokratları suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki saldırıyı gerçekleştiren katilin Guantanamo'ya gönderilmesini istediğini belirtti.

02.11.2017 - 02:53
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Trump Demokratları suçladı

İnsanların Green Card ile ABD'de yaşama şansını kazanma hakkının kaldırılmasını talep eden Donald Trump, ABD Kongresine gideceğini açıkladı.

Trump Demokratları suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, dün New York'ta yaşanan  terör saldırısının ardından, çekilişle "Green Card" sahibi olmayı mümkün kılan  "Çeşitlilik Göçmen Vize Kurası" (Diversity Visa Lottery) programının sona  erdirilmesi için ABD Kongresine gideceğini açıkladı.

Trump, dünkü New York saldırısına ilişkin Beyaz Saray'da basın  mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

New York polisi tarafından ismi Sayfullo Saipov olarak açıklanan  saldırganın, ABD'de kalıcı oturma izni sağlayan "Green Card" sahibi olarak 2010  yılında bu ülkeye geldiğine dikkati çeken Trump, "Bugün itibarıyla Çeşitlilik  Göçmen Vize Kurası'nın sona erdirilmesi sürecini başlatıyorum. Kongre'den, bu  programdan kurtulmamız için gerekli süreci hemen başlatmasını isteyeceğim." dedi.

Trump Demokratları suçladı

PROGRAM ÖNERİSİ

Trump, söz konusu programın isminin kulağa hoş geldiğini ancak  kendisinin ABD için "hoş" olmadığını belirterek "Biz, kabiliyete dayalı bir  programa geçilmesini istiyoruz. Bu ülkeye insanlar kabiliyetlerine göre  gelmeliler. Göçmen zinciri (Green Card almaya hak kazanan bir kişinin ailesinden  ve yakınlarından başka kişileri de ABD'ye getirebilmesi) yaklaşımından kurtulmak  istiyoruz. Kongre'de hali hazırda bu göçmen zinciri programını sona erdirme  amaçlı bazı tasarılar vardı. Şimdi bu programdan tamamen kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.

Söz konusu paketin içerisinde birçok iyi yasanın da bulunduğunu ifade  eden Trump, tasarı paketinin Demokratlar tarafından durdurulmasından yakındı.

Saipov ile birlikte aynı göçmen zinciri içinde 23 kişinin daha ABD'ye  geldiğini aktaran Trump, bu kişilerin de soruşturulduğunu dile getirdi.

Saldırganı "hayvan" kelimesiyle tanımlayan Trump, soruşturmanın tüm  boyutlarıyla en kapsamlı şekilde yapılması için federal yetkililerin koordinasyon  içinde çalıştığını vurguladı.

Trump Demokratları suçladı

TRUMP'TAN DEMOKRATLARA SUÇLAMA

Demokratların ülke için iyi şeylerin yapılmasını istemediğini iddia  eden Trump, "Güçlü ve kararlı olmalıyız. İnsanımızı, toplumumuzu ve ulusumuzu  korumak için her adımı atacağız. Çok daha sert olmalıyız. Çok daha uyanık ama çok  daha az siyasi doğrucu olmalıyız. Güzel ülkemizin savunmasında asla feragat  etmeyeceğiz ve bizden alınan güzel hayatları asla unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Terör şüphelilerine verilen cezaların da hızlı ve sert olması  gerektiğini kaydeden Trump, "Bu hayvanların aldığı cezalardan daha hızlı ve büyük  bir ceza vermeliyiz.  Mahkemelerde yıllarca süregiden zaman içerisinde ne  olacağını kim bilebilir? Bundan dolayı hızlı ve güçlü bir adalete ihtiyacımız  var. Şimdikinden daha hızlı ve daha güçlü bir adalete ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Trump Demokratları suçladı

GUANTANAMO'YA GÖNDERİLMELİ

Trump ayrıca, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen ve  halen hastanede tedavisi süren Saipov'un Guantanamo Tutukevi'ne gönderilmesini  istediğini sözlerine ekledi.

New York polisi, dünkü saldırıyı gerçekleştiren saldırganın,  Özbekistan'dan 2010 yılında ABD'ye gelen Sayfullo Saipov olduğunu duyurmuştu. New  York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayın bir terör saldırısı olduğunu,  saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 12 kişinin de yaralandığını  açıklamıştı.

OBAMA KAPATMAK İSTEDİ YAPAMADI

ABD Başkanı Obama’nın başkanlığı devralmadan önceki en önemli vaatlerinden biri Guantanamo’yu kapatmaktı. Başkanlık görevini almasından birkaç gün sonra imzaladığı kararnameyle tutukevinin bir yıl içinde kapatılması talimatını verdi. Ancak başkanlığı biten Obama bu sözünü yerine getirmeden koltuğunu devretti.

Trump Demokratları suçladı

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