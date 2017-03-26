taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Trump destekçileriyle karşıtları California'da kavga etti

ABD’nin California eyaletindeki Huntington Plajı’nda Trump destekçileri ile karşıtları yumruk yumruğa birbirine girdi.

26.03.2017 - 11:05
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump destekçileriyle karşıtları California'da kavga etti

ABD Başkanı Donald Trump destekçileri California eyaletinde bulunan Huntington Plajı’nda gösteri düzenledi. Ancak Trump karşıtları da bölgeye gelince iki karşıt görüşlü topluluk sakin durmadı.

Trump destekçileriyle karşıtları California'da kavga etti

YASADIŞI BİBER KULLANILDI

Tam bir kaosun yaşandığı plajda yaklaşık 2000 Trump destekçisinin toplandığı ardından Trump karşıtlarının bölgeye geldiği belirtiliyor.

Yaklaşık 30 kişilik gruba Trump destekçilerinin şiddet uyguladığı, söz konusu grubun da yasa dışı olan biber spreyi kullandığı belirtiliyor. Olayda bir çok kişinin hafif şekild etralandığı ifade ediliyor.

Trump destekçileriyle karşıtları California'da kavga etti

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 3 kişi biber spreyi kullanmak, 4 kişi ise şiddet ve saldırı suçundan gözaltına alındı.

Trump destekçileriyle karşıtları California'da kavga etti

ARBEDE YAŞANDI

Haber ajansları tarafından geçilen görüntülerde Trump karşıtı olduğu belirtilen genç bir adam etrafını saran Trump destekçileri tafından tartaklanıyor, bir Trump taraftarı adamın boynunda sarılı giysiyi boğarcasına çekmeye çalışıyor.

Trump destekçileriyle karşıtları California'da kavga etti

TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU

Fotoğraflarda bir destekçinin başka bir adamın yanına gelip adamın kulağına bağırdığı görülüyor. Bir başka olayda ise yerde yatan bir adam Trump destekçisi tarafından tekmelerle ve yumruklarla dövülüyor.

Trump destekçileriyle karşıtları California'da kavga etti

İNSAN DUVARI ÖREREK ENGELLEMEK İSTEDİLER

Trump karşıtı görüşlü protestocuların Trump destekçilerinin düzenleyeceği yürüyüşü bir insan duvarı örerek engellemek istedikleri ancak amaçlarını yerine getiremeden durumun karıştığı belirtiliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

62
Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

131
Cem Özdemir hayır oyu istedi

Cem Özdemir hayır oyu istedi

271
Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

49
Bulgaristan'da ZİK'in skandal seçim kararı

Bulgaristan'da ZİK'in skandal seçim kararı

62
Murat Dalkılıç'tan ahlaksız mesajlar hakkında açıklama

Murat Dalkılıç'tan ahlaksız mesajlar hakkında açıklama

9
Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM