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Trump Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden aldı.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 15:49..
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Trump Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden aldı

ABD Başkanı Trump kararı Twitter hesabından duyurdu. Dışişleri bakanlığı görevine gelecek yeni ismin CIA Başkanı Mike Pompeo olacağını açıkladı.

Trump Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden aldıTWİTTER'DAN DUYURDU

The Washington Post'un duyurduğu haberi onaylayan açıklama ABD Başkanı'ndan geldi. ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden yerine bakan olarak CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirileceğinin sinyalini verdi.

Trump Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden aldı

İLK KADIN CIA BAŞKANI

Konuyla ilgili The Washington Post'a açıklama yapan Trump, Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'nun, Pompeo'nun yerine de CIA Direktör Yardımcısı Gina Haspel'in getirildiğini söyledi. Böylelikle Haspel, CIA'in yönetimine geçen ilk kadın oldu.

Trump Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden aldı

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI YAŞADIK"

ABD Başkanı Trump'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada eski Dışişleri Bakanı Tillerson için özellikle son dört aylık dönem içerisinde büyük icraatlar başardığını, ancak yakın dönem içerisinde de önemli görüş ayrılıkları yaşadıkalrını belirtti. Özellikle İran konusunda yaşanan bu fikir ayrılıklarının durumu bu noktaya getirdiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump: "Tillerson ile İran konusunda anlaşmazlık yaşadık. Görevden alma kararını tek başıma verdim." dedi.

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