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Trump döneminde Guantanamo'dan ilk hükümlü nakli yapıldı

ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez Guantanamo tutukevinden bir hükümlü ülkesine nakledildi.

AA | 03.05.2018 - 06:17..
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Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Guantanamo'da tutuklu bulunan Ahmed Muhammed Ahmed Haza el-Darbi isimli hükümlünün, Suudi Arabistan hükümetine teslim edildiği bildirildi.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada, "Şubat 2014'te görülen bir itiraf anlaşmasında Darbi, askeri komisyonca suçlu bulunmuştu. Şimdi bu anlaşmanın hükümleri gereğince cezasının kalan 13 yılını Suudi Arabistan'da çekecektir. Temyiz hakkından feragat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Pentagon açıklamasında, Savunma Bakanı Jim Mattis'in ABD Kongresini bu hükümlü nakliyle ilgili bilgilendirdiği de duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Guantanamo'da 40 tutuklunun kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Trump döneminde Guantanamo'dan ilk hükümlü nakli yapıldı

OBAMA KAPATMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo tutukevini kapatmayı taahhüt etmişti.

Obama en son Ocak 2017'nin başlarında, görevi Trump'a devretmeden hemen önce Guantanamo'dan tutuklu nakletmiş ve tutukevinde 41 kişi kalmıştı.

Trump, seçim kampanyası sırasında birçok insan hakları ihlallerinin de söz konusu olduğu tartışmalı tutukevini kapatmayacağını vadetmişti.

Guantanamo, son dönemde de Suriye'de ele geçirilen terör örgütü DEAŞ mensuplarının nakledileceği iddialarıyla gündeme gelmişti.

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