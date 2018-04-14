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Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Suriye'nin Rif Şam iline bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı belirtildi. Basın karşısına çıkan ABD Başkanı Trump, Suriye'nin vurulması emrini verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 03:56..
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Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Duma'da kimyasal saldırı yapıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını belirten ABD Başkanı Trump'ın "Suriye'yi vurma emri verdim" açıklamasını yaptı.

"İngiltere ve Fransa'da bize katılacak" diyen Trump, İran ve Rusya'ya da seslendi. Esad'ın destekçilerini uyaran Trump, kararından dönmeyeceğini belirtti.

"RUSYA NEREDE OLACAĞINA KARAR VERSİN"

Trump yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Tam 1 yıl önce 4 Nisan'da Suriye'de yapılan kimyasal saldırıdan sonra Suriye'ye 59 füze atmıştık. Suriye'nin diktatörü Esad'ın yaptığı o kimyasalın ardından Suriye hava kuvvetlerinin cezasını kesmiştik. Kimyasal silahların yasaklanması gerekir, çünkü kullanılması yasaktır. Bu saldırıyı İngiltere ve Fransa ile yapıyoruz. Sebebi ise caydırıcı olmak. Esad rejiminin bir daha bu yöntemi kullanmamasını sağlamak istiyoruz. Esad rejimini kimyasal silah kullandığı için cezalandırdık. Yapmaya devam ederse cezalandırılmaya da devam edecek."

"Rusya eğer Suriye'de barışı istiyorsa, İngiltere, Fransa ve bizim olduğumuz ittifaka mı katılacak, yoksa olduğu yerde mi kalacak buna bir karar vermeli."

"Nerede bir tiranlık varsa harekete geçip sorumlularını bulacağız. Bu bölge sorunlu bir bölge. Dünyanın geleceğini bu bölge halkı belirleyecek"

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