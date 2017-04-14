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Trump: Dünyanın en iyi ordusuna sahibiz

ABD Başkanı Trump, dün Afganistan'da gerçekleşen bombardımanın ardından açıklamalarda bulundu.

14.04.2017 - 12:04
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  2. Dünya

ABD ordusu Afganistan'da 'tüm bombaların anası'(MOAB) denilen GBU-43'ü ilk kez kullandı. Başkan Trump, bombalamadan dolayı gururlu olduğunu söyledi ve operasyonu 'çok, çok başarılı' olarak tanımladı.

Trump: Dünyanın en iyi ordusuna sahibiz

"ORDUMUZ İŞİNİ HARİKA YAPIYOR"

ABD'nin elindeki nükleer olmayan en güçlü bomba olarak bilinen bombanın kullanımıyla alakalı konuşan Trump, "Herkes neler olduğunu ve orduyu nasıl yetkilendirdiğimi biliyor. Dünyanın en iyi ordusuna sahibiz. Ordumuz işini harika yapıyor bu yüzden bütün yetkiyi onlara verdim." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer daha önce ABD'nin Afganistan'ı 'bütün bombaların anası' ile vurduğunu açıklamış, saldırıda DEAŞ'a ait dağ tünelleri ve mağaralarının hedef alındığını belirtmişti.

Trump: Dünyanın en iyi ordusuna sahibiz

15 YIL SONRA KULLANILDI

Üretildikten 15 yıl sonra ABD tarafından kullanılan 'tüm bombaların anası'nın Afganistan'daki DEAŞ mağara ve tünellerine zarar verdi. Afganistan Bakanlık Sözcüsü'nün verdiği bilgiye göre 36 DEAŞ'lı öldürüldü.

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