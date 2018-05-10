taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.381
USD
4,2463
EURO
5,0521
ALTIN
179,90
PETR
77,0400

Trump: En çok aranan 5 DEAŞ lideri yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ’ın en çok arananlar listesinde bulunan beş elebaşının ele geçirildiğini açıkladı.

AA | 10.05.2018 - 19:21..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden “En çok aranan 5 DEAŞ lideri yakalandı.” şeklinde paylaşımda bulundu.

Trump: En çok aranan 5 DEAŞ lideri yakalandı

"5 KİLİT ELEBAŞI ELE GEÇİRİLDİ"

ABD Savunma Bakanlığı resmi bir açıklama yapılmazken, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Irak, Toparlama Operasyonu kapsamında DEAŞ’ın beş kilit elebaşını ele geçirdi. Bu yakalama DEAŞ’a büyük bir darbe oldu ve ISF (Irak Güvenlik Güçleri) ile SDG arasında DEAŞ ile mücadeledeki yakın koordinasyonunu gösteriyor. CJTFOIR (Koalisyon) DEAŞ’ı kalıcı olarak yenmeye ve istikrar için şartlar oluşturmaya bağlıdır.”

Trump: En çok aranan 5 DEAŞ lideri yakalandı


İSİMLERİ AÇIKLANDI

Amerikan New York Times gazetesinin bölgedeki yetkililere dayandırdığı haberinde, yakalanan DEAŞ elebaşlarının isimleri şöyle: Saddam el-Cemal, Muhammed el-Kadir, İsmail el Eysavi, Ömer el Karbuli ve Essam el Zevbai.

Söz konusu yakalama operasyona Amerikan istihbaratının da destek verdiği belirtiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Merkel ve Macron'dan, İsrail ve İran'a çağrı
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerini vurmasının ardından taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu.
Trump-Kim görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek.
Brigitte Macron'u yaşlanma karşıtı malzeme yaptılar
Fransa First Lady'si Brigitte Macron, adının ve yüzünün yaşlanma karşıtı reklamlarda kullanılmasına öfkelendi.
Bahreyn İsrail'in saldırısına arka çıktı
Bahreyn Dışişleri, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik gece saatlerinde düzenlediği saldırıların ardından İsrail'in kendisini savunmakta 'haklı' olduğunu savundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

156
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

142
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

326
Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

167
İnce'nin Hakkari mitinginde Türk bayrakları yer aldı

İnce'nin Hakkari mitinginde Türk bayrakları yer aldı

211
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

108
İsrail'den İran'a yeni tehdit

İsrail'den İran'a yeni tehdit

190
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM