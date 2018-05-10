Trump: En çok aranan 5 DEAŞ lideri yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden “En çok aranan 5 DEAŞ lideri yakalandı.” şeklinde paylaşımda bulundu.

"5 KİLİT ELEBAŞI ELE GEÇİRİLDİ"

ABD Savunma Bakanlığı resmi bir açıklama yapılmazken, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Irak, Toparlama Operasyonu kapsamında DEAŞ’ın beş kilit elebaşını ele geçirdi. Bu yakalama DEAŞ’a büyük bir darbe oldu ve ISF (Irak Güvenlik Güçleri) ile SDG arasında DEAŞ ile mücadeledeki yakın koordinasyonunu gösteriyor. CJTFOIR (Koalisyon) DEAŞ’ı kalıcı olarak yenmeye ve istikrar için şartlar oluşturmaya bağlıdır.”





İSİMLERİ AÇIKLANDI

Amerikan New York Times gazetesinin bölgedeki yetkililere dayandırdığı haberinde, yakalanan DEAŞ elebaşlarının isimleri şöyle: Saddam el-Cemal, Muhammed el-Kadir, İsmail el Eysavi, Ömer el Karbuli ve Essam el Zevbai.

Söz konusu yakalama operasyona Amerikan istihbaratının da destek verdiği belirtiliyor.