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1 Hisar Hava Savunma Sisteminin görüntüleri 24 Haziran seçim propagandalarında Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun karşı çıktığı yerli savunma sanayiinin örnekleri her geçen gün başarıyla artıyor.

2 Gazze'de engelli genç sahile Erdoğan'ı çizdi İsrail'in sakat bıraktığı Gazzeli genç, seçim başarısını kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini sahilde kumların üzerine resmetti.

3 İstanbul'da dolu beklenmiyor İstanbul'dan binlerce araç sahibi dolu uyarıları nedeniyle önlemini almıştı. Ama son verilere göre dolu yağmayacak.

4 Anthony Joshua kemerini kaybedebilir WBA yönetimi, Anthony Joshua'nın İngiliz boksör Alexander Povetkin'in müsabaka teklifini bir kez daha ertelemesi halinde kemerinin elinden alınacağını bildirdi.

5 Bacak kramplarının olası sebepleri Araştırmalar, gece görülen bacak kramplarının yaz mevsiminde kış mevsiminden daha yaygın olduğunu gösterdi. Araştırmalarda, bu krampların sıklığının Temmuz zirveye ulaştığını gösteriyor.

6 Trump, Erdoğan'ı aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Trump, kendisini seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.