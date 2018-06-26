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Trump, Erdoğan'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Trump, kendisini seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 17:34..
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Trump, Erdoğan'ı aradı

24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a liderlerden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.

TRUMP DA ARADI

ABD Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçimden dolayı tebriklerini iletti.

MÜNBİÇ'TE YOLA DEVAM

Erdoğan ile Trump, başta savunma ve askeri alandaki ilişkiler olmak üzere ikili iş birliğinin geliştirilmesi konusunda ortak kararlılığı teyit etti.

İki lider görüşmesinde Münbiç'te ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadelede birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi vurgulandı.

BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELECEKLER

Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump, Brüksel'de 11-12 Temmmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek NATO zirvesinde görüşecekler.

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