Trump, Erdoğan'ı aradı

24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a liderlerden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.
TRUMP DA ARADI
ABD Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçimden dolayı tebriklerini iletti.
MÜNBİÇ'TE YOLA DEVAM
Erdoğan ile Trump, başta savunma ve askeri alandaki ilişkiler olmak üzere ikili iş birliğinin geliştirilmesi konusunda ortak kararlılığı teyit etti.
İki lider görüşmesinde Münbiç'te ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadelede birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi vurgulandı.
BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELECEKLER
Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump, Brüksel'de 11-12 Temmmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek NATO zirvesinde görüşecekler.