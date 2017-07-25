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Trump: Esad yaptıklarının bedelini ödemeli

ABD Başkanı Donal Trump, Lübnan Başbakanı Hariri ile yaptığı basın toplantısına Esad ile ilgili sert ifadeler kullandı.

25.07.2017 - 23:38
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Trump: Esad yaptıklarının bedelini ödemeli

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile ortak basın toplantısı yapan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili "Onun hayranı değilim, yaptıklarını ödemeli." dedi.

Trump: Esad yaptıklarının bedelini ödemeli

"KORKUNÇ SUÇLARDAN KURTULAMAYACAK"

"Bu ülkeye ve insanlığa yaptığı şey korkunç." diyen Trump, Esad'ın Suriye'de işlenen "korkunç" suçlardan kurtulamayacağını söyledi.

Suriye ve Irak politikaları nedeniyle Obama'yı sert bir şekilde eleştiren Trump, son 4-5 ay içinde, son 8 yılda yapılan mücadeleden daha başarılı bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Trump: Esad yaptıklarının bedelini ödemeli

Trump: Esad yaptıklarının bedelini ödemeli

Trump: Esad yaptıklarının bedelini ödemeli

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