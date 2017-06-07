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Trump FBI direktörü adayını açıkladı

ABD Başkanı Trump, adayını Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

07.06.2017 - 17:08
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ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski Direktörü James Comey'den boşalan yere Christopher A. Wray'ı aday olarak göstereceğini belirtti.

TRUMP ADAYINI AÇIKLADI

Sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden, eski Adalet Bakanlığı yetkilisi Wray'i FBI Direktörü adayı olarak açıklayan Trump, "Mükemmel bir sicili olan Christopher A. Wray'i FBI'ın yeni direktörü olarak aday göstereceğim. Ayrıntılar gelecek." ifadesini kullandı.

COMEY'NİN GÖREVİNE 10 MAYIS'TA SON VERİLMİŞTİ

Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Comey'nin görevine 10 Mayıs'ta son vermişti.

Comey, mayıs başında ABD Senatosunda soruşturmayla ilgili senatörlerin sorularını yanıtlamıştı. 56 yaşındaki James Comey, 2013 yılının eylül ayında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı.

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