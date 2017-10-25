Trump FED başkan adaylığı için Cumhuriyetçilerle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, dün Senato'daki Cumhuriyetçilerle görüşerek Şubat ayında görev süresi dolacak Janet Yellen'in yerine, ABD Merkez Bankası'na (FED) kimin başkanı olabileceği konusunda görüşlerini aldı.

ADAY YAKIN ZAMANDA BELLİ OLACAK

Senato'nun iki numaralı Cumhuriyetçi üyesi John Cornyn Trump ile yedikleri öğle yemeğinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "(Trump) yakında karar vereceğini belirtti" dedi ancak en fazla desteği kimin aldığını söylemedi.

Konuya yakın bir kaynağa göre Trump senatörlerin Stanford üniversitesinde ekonomi profesörü John Taylor'dan mı yoksa halen FED yönetim kurulu üyesi Jerome Powell'dan mı yana olduklarını görmek istedi.

FED BAŞKANI DEĞİŞMEYEBİLİR

Kaynak, FED başkanlığı için Taylor'ı tercih eden senatör sayısının daha fazla olduğunu söylerken, Trump'ın FED Başkanı Janet Yellen'i yeniden görevlendirmeyi de düşündüğünü belirtti.

Trump Pazar günü Fox Business Network ile yaptığı söyleşide Fed'in en üst düzey pozisyonları hem Powell'ı, hem Taylor'ı seçmeyi düşündüğünü ancak Yellen'i de beğendiğini belirtti.

DOLARIN SEYRİ BELLİ OLACAK

Beyaz Saray yetkilileri, Fed başkanlığı için Trump'ın baş ekonomi danışmanı Gary Cohn ve eski FED yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh'ın da düşünüldüğünü belirtmişlerdi.

Doların 2018yılından itibaren nasıl bir seyir alacağı, alçalıp yükseleceği konusunun yeni FED başkanı'nın gelişi ile oluşturulacak politikada belirlenmesi bekleniyor.