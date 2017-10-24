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Trump: Fed başkanı kararını vermeye çok çok yakınım

Donald Trump, Fed'in başına kimin geçeceğine karar verme aşamasında...

24.10.2017 - 08:53
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Trump: Fed başkanı kararını vermeye çok çok yakınım

ABD Başkanı Donald Trump dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Fed'in başına kimin geçeceğine karar vermeye "çok, çok yakın" olduğunu belirtti.

5 ADAYLA GÖRÜŞTÜ

Trump, Fed Başkanlığı için aralarında görev süresi Şubat ayında dolacak mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'ın da bulunduğu beş adayla görüşmeler yaptı.

Trump, başkanlık için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell ve Standford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor'ı düşündüğünü belirtti.

Trump ayrıca ekonomi baş danışmanı Gary Cohn ve Fed yönetim kurulu eski üyelerinden Kevin Warsh ile de görüştü.

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