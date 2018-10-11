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Trump: Fed kafayı yedi

Fed'in faiz artırmasını eleştiren ABD Başkanı, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi" dedi.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 07:47..
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ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin ABD piyasalarının çarşamba günü yüzde 4'lere varan kayıplar yaşamasına yönelik sorularını yanıtladı.

Fed'in faizleri çok hızlı artırdığını savunan Trump, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi" ifadelerini kullandı.

Trump: Fed kafayı yedi

Trump'ın, bu ifadelerden sonra piyasalardaki kayıpları "uzun zamandan beri beklenen bir düzeltme" olarak tanımlaması ise soru işaretlerine neden oldu.

FED'İ DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

Trump, göreve geldiğinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed'i daha önce de eleştirmişti.

NEW YORK BORSASI EN KÖTÜ PERFORMANSINI GÖSTERİYOR

New York borsası, çarşamba günü son dönemlerin en kötü performansını gösterirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 4'ün üzerinde düşüşle son 2 yılın, Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endeksleri ise sırasıyla yüzde 3.15 ve yüzde 3.29 azalışla son 8 ayın en büyük kayıplarını verdi.Analistler, hisse senetlerindeki düşüşü, ABD devlet tahvili faizlerinin son 7 yılın en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmesine dayandırıyor.

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