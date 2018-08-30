Trump federal çalışanlarının zammını iptal etti

Trump'tan ABD Temsilciler Meclisi ve Senato başkanlarına gönderilen ve Beyaz Saray tarafından yayınlanan mektupta, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

25 MİLYAR DOLARLIK KATKI BEKLENİYOR

Mektupta, ABD federal hükümeti çalışanlarının gelecek yılın ocak ayında alacakları yüzde 2,1'lik zam oranının iptal edildiği belirtilirken, zammın iptali sayesinde federal bütçeye 25 milyar dolar katkı sağlanacağı kaydedildi.

Öte yandan, Trump'ın bu ayın başında onayladığı yaklaşık 700 milyar dolarlık savunma bütçesinde, ABD ordusu personeline gelecek yıl yüzde 2,6 zam yapılması yer alıyor.