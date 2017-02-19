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Trump Florida'da miting düzenledi

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk mitingini Florida eyaletinin Melbourne kentinde düzenledi.

19.02.2017 - 07:27
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Trump Florida'da miting düzenledi

Trump Florida'da miting düzenledi

Florida'daki mitingde 1 aylık icraatlarını anlatan ve Amerikan medyasına sert eleştiriler getiren ABD Başkanı Donald Trump, "Medya insanlara yalan söylediğinde bunun öylece yanlarına kar kalmasına izin vermeyeceğim." dedi.

MEDYA KURULUŞLARINI ELEŞTİRDİ

Eşi Melania Trump ile birlikte geldiği miting alanında 9-10 bin kişilik kalabalığa hitap eden Trump, hem 1 aylık ekonomi icraatlarını anlattı hem de koltuğa oturduğu günden bu yana ciddi sorunlar yaşadığı bazı medya kuruluşlarını isim vermeden eleştirdi.

Trump Florida'da miting düzenledi

"ABD'NİN KURUCU BABALARI DA MÜCADELE ETTİ"

"Medya, artık problemin büyük bir parçası haline geldi ve aynı zamanda yozlaşmış sistemin de bir parçası." ifadesini kullanan Trump, ABD'nin "Kurucu Babaları"nın da o dönemlerde medyayla mücadele ettiklerini ve gerçeğin haberlerde anlatılandan bazen farklı olduğunu kaydetti.

Medyanın elinde bir delil olmadan kendi yönetimi hakkında birçok konuda yalan haber yaptığını iddia eden Trump, "Medya insanlara yalan söylediğinde bunun öylece yanlarına kar kalmasına izin vermeyeceğim." dedi.

Trump Florida'da miting düzenledi

"MEDYANIN AJANDASI AMERİKAN HALKININKİNİ YANSITMIYOR"

"Medyanın kendi ajandasına sahip olduğu" ve "bu ajandanın Amerikan halkının ajandasını yansıtmadığı" görüşünü dile getiren Trump, başkanlık ön seçimlerinde yarışmaya başladığı günden bu yana medyanın kendisini yenemediğini ve halkın oylarıyla başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığını anlattı.

"TPP'DEN ÇEKİLME SÜRECİ REFAHA KATKI YAPACAK"

Konuşmasının büyük bölümünde aldığı ekonomik kararların, Amerikan halkının refahına katkı yapacak kararlar olduğunu vurgulayan Trump, Trans-Pasifik İşbirliği Anlaşmasından (TPP) geri çekilme süreci gibi örnekler verdi.

Trump Florida'da miting düzenledi

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