Trump, gizli toplantılara danışmanı olmadan girecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jerad Kushner'ın 'çok gizli' güvenlik toplantılarına geçmiş sorgulamasının henüz tamamlanmamış olması gerekçesiyle katılamayacağı öğrenildi.

BİR YILLIK GİZLİ TOPLANTILARA GİRME İZNİ BİTTİ

Kushner'a Beyaz Saray'daki gizli güvenlik bilgilendirmelerine katılabilmesi ve çok gizli belgelere ulaşabilmesi için yaklaşık geçici 1 yıllık izin verilmişti. Bu iznin sona ermesiyle, Kushner ve güvenlik sorgulaması henüz tamamlanmamış olan diğer danışmanlar, üst düzey toplantılara katılamayacak.

SORUŞTURMA SONLANANA KADAR GİREMEYECEK

Kushner'in avukatı Abbe Lowell bilgiyi doğrulayarak yaptığı açıklamada "Bu durum Kushner'in başkan tarafından verilmiş olan çok önemli görevlerini yerine getirmesine bir engel oluşturmuyor." dedi.

Kushner'e geçtiğimiz aylarda ülke yönetimiyle ilgili yazışmalarını şahsi e-posta adresinden yapması nedeniyle de soruşturma açılmıştı.