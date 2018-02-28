taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.832
USD
3,8061
EURO
4,6580
ALTIN
161,37
PETR
66,3100

Trump, gizli toplantılara danışmanı olmadan girecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını yapan damadı Jared Kushner, hakkında açılan güvenlik sorgulaması sonuçlanıncaya kadar güvenlik toplantılara katılamayacak.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 08:42..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jerad Kushner'ın 'çok gizli' güvenlik toplantılarına geçmiş sorgulamasının henüz tamamlanmamış olması gerekçesiyle katılamayacağı öğrenildi.

Trump, gizli toplantılara danışmanı olmadan girecek

BİR YILLIK GİZLİ TOPLANTILARA GİRME İZNİ BİTTİ

Kushner'a Beyaz Saray'daki gizli güvenlik bilgilendirmelerine katılabilmesi ve çok gizli belgelere ulaşabilmesi için yaklaşık geçici 1 yıllık izin verilmişti. Bu iznin sona ermesiyle, Kushner ve güvenlik sorgulaması henüz tamamlanmamış olan diğer danışmanlar, üst düzey toplantılara katılamayacak.

SORUŞTURMA SONLANANA KADAR GİREMEYECEK

Kushner'in avukatı Abbe Lowell bilgiyi doğrulayarak yaptığı açıklamada "Bu durum Kushner'in başkan tarafından verilmiş olan çok önemli görevlerini yerine getirmesine bir engel oluşturmuyor." dedi.

Kushner'e geçtiğimiz aylarda ülke yönetimiyle ilgili yazışmalarını şahsi e-posta adresinden yapması nedeniyle de soruşturma açılmıştı.

Trump, gizli toplantılara danışmanı olmadan girecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yolsuzluk haberleri yapan Slovak gazeteci öldürüldü
Geçtiğimiz hafta sonu nişanlısı ile birlikte öldürülen gazeteci Jan Kuciak'ın, yaptığı haberler nedeniyle öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.
Rum Bakan: Türkiye'ye karşı kimsenin kılı kıpırdamıyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Akdeniz'de yaşanan doğalgaz gerilimi ile ilgili konuştu.
Hariri 'esir alındığı' Suudi Arabistan'a yine gitti
Kasım'da Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğinde istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yeniden Suudi Arabistan'a gitti.
Hollanda'da camiyi ateşe verenlere ceza indirimi
Arnhem-Leeuwarden Yüksek Mahkemesi, iki yıl önce çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği bir camiyi molotofkokteyli atarak kundaklayan zanlıların cezalarını indirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

43
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

49
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

63
Serenay Sarıkaya: Teşekkürler Kerem

Serenay Sarıkaya: Teşekkürler Kerem

26
ABD'nin askeri üssüne gelen zarf 11 kişiyi hastanelik etti

ABD'nin askeri üssüne gelen zarf 11 kişiyi hastanelik etti

21
Mert Fırat kadınları bilgisayara benzetti

Mert Fırat kadınları bilgisayara benzetti

26
Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM