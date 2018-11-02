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Trump göçmenleri tehdit etti

Meksika sınırından geçmek isteyen mülteciler ülkesine gelecek korkusu yaşayan Trump, askerlerinden mültecilerin atacağı taşları silah olarak değerlendirmelerini istedi.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 14:21..
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Trump göçmenleri tehdit etti

ABD’de yapılacak ara seçimler öncesinde Başkan Donald Trump göçmenlere yönelik tavrını sertleştiriyor. Başkan Trump, Meksika üzerinden ABD sınırına ilerleyen binlerce göçmeni uyararak askerlere taş atmaları halinde ateş açılabileceği tehdidinde bulundu.

YENİ KARARNAME ÇIKARTACAK

Trump, Beyaz Saray’da Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun yanı sıra iltica hakkının düzenleyen yasanın sertleştirilmesi için gelecek hafta bir kararname çıkartmayı planladığını belirtti.

Trump göçmenleri tehdit etti

"VAHŞİCE TAŞ ATIYORLAR"

Orta Amerika’dan ABD’ye doğru ilerleyen göçmenlerin Meksika polisine "vahşice ve şiddetle" taş attığını hatırlatan Trump, ABD sınırında benzer bir eylemin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Trump göçmenleri tehdit etti

"ASKERLERİMİZE KARŞILIK VERİR"

"Bunu kabul edemeyiz" diyen Trump, “Eğer askerlerimize taş atarlarsa, askerlerimiz de buna karşılık verir” şeklinde konuştu. Trump, "askerlere taşı bir silah olarak değerlendirmelerini söyledim. Meksika askeri ve polisine attıkları gibi taş fırlatmaları halinde, bunun bir silah olduğunu söyledim" dedi.

Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada da, Meksika sınırındaki asker sayısının 10 bin ile 15 bine çıkartılacağını söylemişti.

Trump göçmenleri tehdit etti

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