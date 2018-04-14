Trump: Görev başarıyla tamamlanmıştır

1 Çay poşetleri tablo oldu New York'lu sanatçı, içtiği sallama çayların poşetlerine yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor.

2 Almanya'da 1,9 milyon kişi uygun fiyatlı konut bulamıyor Hans-Böckler Vakfı'nın araştırmasına göre, ülkenin 77 büyük kentinde 1,9 milyon kişi, tek kişilik 45 metrekare apartlar da dahil ödeyebileceği uygun fiyatlı kiralık bir konut bulamıyor.

3 Bodrum'da plajlar doldu Bodrum'da hava sıcaklıkları artarken sahiller de turistle doldu. Mayosunu getirmeyi unutanlar ise pişman oldu.

4 FETÖ elebaşı imzalı 3 kol saati ele geçirildi FETÖ'nün Adana'daki askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden sorumlu abisi, polise teslim oldu. Arazide gömülü, elebaşı Fetullah Gülen tarafından gönderilen imzalı 3 kol saati ele geçirildi.

5 Ağrı'da çatışma: 1 askerimiz şehit düştü Doğubayazıt'ta çıkan çatışma sonucu yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

6 Yılın en çarpıcı 44 fotoğrafı 125 ülkeden 4 bin 548 fotoğrafçının katıldığı ve 73 bin 44 fotoğrafın yarıştığı World Press Awards, dereceye giren fotoğrafları açıkladı. İşte bu yıla damgasını vuran fotoğraflar.