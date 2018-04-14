Trump: Görev başarıyla tamamlanmıştır

ABD, İngiltere ve Fransa, Esad rejiminin Duma'da gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya karşılık olarak dün gece Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu.
Birçok liderden gün boyu saldırıya ilişkin açıklamalar gelirken, ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı Twitter hesabından değerlendirdi.
"MÜKEMMEL İCRA EDİLMİŞ BİR SALDIRI"
Trump paylaşımında, "Dün gece Suriye'de mükemmel bir operasyon gerçekleştirildi. Fransa ve Birleşik Krallık'a ordularının gücü ve bilgeliği için teşekkür ederim. Daha iyi bir sonuç olamazdı. Görev tamamlandı. (Mission Accomplished!)" dedi.