taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.618
USD
3,5844
EURO
3,7355
ALTIN
133,68
PETR
55,7100

Trump: Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı

Donald Trump, Guantanamo'da bulunan mahkumların serbest bırakılmasının bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti.

AA | 03.01.2017 - 21:24
  1. Haberler
  2. Dünya

Trump: Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Guantanamo'da bulunan mahkumların "çok tehlikeli" oldukları gerekçesiyle serbest bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

Trump mesajında, "Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı. Çok tehlikeli insanlar ve tekrar savaş meydanlarına gitmelerine izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

OBAMA KAMPI KAPATMA SÖZÜ VERMİŞTİ

Barack Obama, seçim kampanyasında, ABD'nin kendi toprakları dışında, özellikle Irak ve Afganistan'da yakaladığı ve "radikal İslamcı terörist olarak" etiketleyip Amerikan standartları dışında, her türlü işkencenin geçerli olduğu gayriinsani koşullarda tuttuğu Guantanamo kampını kapatma sözü vermiş, fakat bunu başaramamıştı.

Yıllık maliyeti 445 milyon doları bulan cezaevinin kapatılmasını isteyen Obama, 2009'da göreve geldiğinde Guantanamo'da 245 olan tutuklu sayısını 60'a indirebildi.

Obama'nın başkanlığı bırakacağı 20 Ocak 2017'ye kadar 20 tutuklunun daha aklanmalarının ardından serbest bırakılması bekleniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

278
Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

66
Gültekin Avcı Cumhurbaşkanına hakaretten hakim karşısında

Gültekin Avcı Cumhurbaşkanına hakaretten hakim karşısında

154
Memurun zamlı maaşları belli oldu

Memurun zamlı maaşları belli oldu

372
Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

382
Barbaros Şansal ifade verdi

Barbaros Şansal ifade verdi

292
MOSSAD'dan kadın casus kampanyası

MOSSAD'dan kadın casus kampanyası

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM