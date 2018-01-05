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Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

Donald Trump, ilk yılını anlatan 'Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden' kitabının yayınlanmaması için düğmeye bastı. Yazar Michael Wolff ve yayınevine ihtar mektubunun gittiği ortaya çıktı.

AA | 05.01.2018 - 03:49..
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Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

Yazar Wolff'un Trump'a yakın çok sayıda isimle gerçekleştirdiği röportajlar sonucunda hazırladığı kitap Beyaz Saray'da korku saldı. Kitap şimdiden Amazon kitap listelerinde 1. sıraya kadar yükselmiş durumda. Donald Trump'ın avukatlarından Charles Harder,  yayımlamaya hazırlanan kitap için yayınevinin yöneticisi Henry Holt'a ihtar mektubu gönderdi.

Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

KİTAP YAYINLANIRSA DAVA AÇILACAK

Mektubunda, kitabın Trump ile ilgili birçok yalan ve yanlış bilgiyi barındırması sebebiyle yayımlanmaması gerektiğini belirten Harder'ın, piyasaya çıkması halinde "Başkan'ın onurunun zedelenmesi" de dahil birçok başlık altında hukuki sürecin başlayabileceği mesajını verdiği kaydedildi.

Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

TRUMP'IN OĞLU İLE RUSLAR ARASINDAKİ GÖRÜŞME DE YER ALACAK

Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon ile yapılan röportajın da yer aldığı kitaptan medyaya yansıyan bazı bölümler Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Söz konusu mülakatta Bannon, Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. ile Ruslar arasında New York'taki Trump Otel'de yapılan görüşme için "haince" ifadesini kullanmıştı. Trump ise yaptığı yazılı açıklamada yer alan "Kovulduğu gün sadece işini değil, aynı zamanda aklını da kaybetmiş." sözleriyle Bannon'a tepki göstermişti.

Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmesinden sonra yerleşkede yaptırdığı değişiklikler, yeme-içme alışkanlığı, televizyon izleme sıklığı ve toplantılara hazırlanma yöntemi gibi birçok kişisel bilginin de yer aldığı kitabın 9 Ocak'ta raflardaki yerini alması bekleniyor.

Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

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