Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Rusya hakkında paylaşımlarda bulunan Donald Trump, "Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek, hepsi yeni ve akıllı füzeler. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın." dedi.

RUSYA TETİKTE

Trump'ın tehdidine Rusya’dan jet yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Akıllı füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru fırlatılmalı. Akıllı füzeler, iddia edilen kimyasal saldırının delillerini yok edecek bir adım olabilir." cevabını verdi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Suriye'ye karşı gerçekleştirilecek olası bir operasyonda, ABD tarafından ateş edilen herhangi bir füzesinin vurulacağını belirtmişti. Alexander Zasypkin, El Manar televizyonuna yaptığı açıklamada "Eğer Amerikalılar bir füze ateşlerse füzeler düşürülecek" ifadelerini kullandı. İngiliz basınının haberine göre ise İki Rus milletvekili, Amerikan ordusunun Suriye'yi vurması halinde buna askeri bir karşılık verilmesi için Kremlin'e çağrı yapmıştı.

TRUMP'TAN İKİNCİ TWEET: BUNA NE GEREK VAR?

Son dakika gelişmesi olarak ABD Başkanı Trump, 'Füzeler geliyor' paylaşımının hemen ardından Rusya'dan gelen jet cevap üzerine ikinci bir tweet daha attı ve "Rusya ile ilişkilerimiz hiç bu kadar kötü olmamıştı. Buna ne gerek var. Rusya'nın ekonomisini düzeltmek için bize ihtiyacı var. Hep beraber olmalıyız, silah yarışını bırakalım mı?" yazdı.