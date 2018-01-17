Trump: Her yerden göçmen gelmesini istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görüştü.





"HER YERDEN GÖÇMEN GELMESİNİ İSTİYORUM"

Başkan Trump, ikili görüşmeden hemen önce Nazarbayev ile Oval Ofis'te basın mensuplarına poz verirken "Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden göçmen isteyip istemediği" şeklindeki bir soruya, "Her yerden (göçmenlerin) gelmesini istiyorum." cevabını verdi.

Beyaz Saray'da geçen haftaki bir toplantıda Trump'ın, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." dediği bildirilmişti. Toplantıya katılan Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin Trump'ın bu sözleri söylediğini açıklarken, Beyaz Saray yetkilileri açıklamanın çarpıtıldığını savunmuştu.

"KAZAKİSTAN'IN VERDİĞİ DESTEK KRİTİK"

Beyaz Saray'da baş başa görüşen iki lider, daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Kazakistan'ın ABD'nin en önemli müttefiklerinden ve ekonomik ortaklarından olduğunu dile getiren Trump, Güneydoğu Asya stratejilerinde Kazakistan'ın rolüne işaret etti.

ABD'nin Afganistan'da terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında Kazakistan'ın verdiği desteğin kritik olduğunu belirten Trump, bu desteğin devamını umduklarını ifade etti.

TRUMP'TAN NAZARBAYEV'E "AFGANİSTAN" TEŞEKKÜRÜ

Trump, "DEAŞ ve Taliban'a karşı askeri birliklerimizin verdiği mücadeleye kritik lojistik destek sağlayan Kazakistan'ın bu desteğini sürdürmesinde Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in kişisel teminatını takdirle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması süreciyle ilgili diplomatik adımlarda Kazakistan'ın desteğini önemsediklerini kaydeden Trump, ABD ile Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin de giderek derinleştiğine işaret etti.

"AFGANİSTAN'A 75 MİLYON DOLAR DESTEK SAĞLADIK"

Cumhurbaşkanı Nazarbayev de Afganistan'ın istikrarının bölgenin istikrarı açısından hayati öneme sahip olduğunu, bu ülkenin terör unsurlarından arındırılması noktasında Washington yönetimi ile yakın çalıştıklarını ve şimdiye kadar Afganistan'a 75 milyon dolar insani ve teknik destek sağladıklarını belirtti.

Nazarbayev, bir zamanlar kendilerinin de nükleer silahlara sahip olduğunu, ancak bundan gönüllü olarak vazgeçtiklerini söyleyerek, "Sanıyorum Kazakistan nükleer silah peşinde olan diğer ülkelere bu konuda söz söyleme hakkına sahiptir. İran'a bu şekilde konuşuyoruz, Kuzey Kore ile bu şekilde konuşacağız. Kuzey Kore konusu ABD, Çin ve Rusya'nın ortak çabalarıyla çözülebilir." diye konuştu.

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