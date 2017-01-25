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Trump Hindistan Başbakanı'nı Washington'a davet etti

ABD'nin 45'inci başkanı Trump'ın "gerçek bir dost ve ortak olarak gördüğü" Hindistan başkanını Washington'a davet etti.

25.01.2017 - 10:57
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, telefonda görüşen iki liderin, ABD ile Hindistan arasındaki ortaklığı güçlendirmek üzere ekonomiden savunmaya geniş bir alanda yeni iş birliği olanaklarını ele aldığı belirtildi.

"GERÇEK BİR DOST VE ORTAK"

Açıklamada, görüşmede Modi'yi resmi ziyaret için Washington'a davet eden Trump'ın, küresel sorunlarla mücadelede Hindistan'ı "gerçek bir dost ve ortak olarak gördüğü" ifade edildi.

İki liderin küresel teröre karşı omuz omuza mücadele konusunda kararlı olduğu vurgulandı. Beyaz Saray yetkilileri de Modi'yi bu yıl içinde ağırlamayı beklediklerini söylediler.

Trump Hindistan Başbakanı'nı Washington'a davet etti

MODİ TRUMP'I TEBRİK ETMİŞTİ

Hindistan Başbakanı Modi, kasımdaki seçim zaferinin ardından Trump'ı arayarak tebrik etmiş, yeni ABD Başkanının Hindistan'a karşı "dostça yaklaşımını" övmüştü. Trump seçim kampanyası sırasında Hint-Amerikalı seçmenlerin desteğini kazanmaya çalışmış, Çin için yaptığı meydan okuyucu yorumların aksine Hindistan hakkında olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermişti. Trump, Modi'nin ülkesinde bürokrasi alanında yaptığı reformları ve ekonomideki büyüme performansını takdir ettiğini belirtmişti.

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