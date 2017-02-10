taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.225
USD
3,6842
EURO
3,9281
ALTIN
144,85
PETR
55,7500

Trump, İbadi'yi ABD'ye davet etti

İbadi'nin "bizi terör listesinden çıkarın" talebiyle Trump'ı aramasının ardından Trump, İbadi'yi ABD'ye davet etti.

10.02.2017 - 10:58
  1. Haberler
  2. Dünya

1

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Irak vatandaşlarının ABD'ye girişleri yasaklanan ülkeler listesinden çıkarılmasını istediği belirtildi.

İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, İbadi'yi telefonla arayarak iki ülke arasındaki ilişkileri ve bunların geliştirilmesini görüştü.

ABD'YE DAVET

Trump görüşmede, terörün kökünün kurutulması için Bağdat yönetimiyle beraber hareket edeceğini belirterek İbadi'yi ABD'ye davet etti.

İbadi ise DAEŞ'in son dönemlerini yaşadığını, Musul'un büyük bölümünü bu örgütten temizlediklerini ve savaşa sonuna kadar devam etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

"YASAKLANANLAR LİSTESİNDEN BİZİ ÇIKARIN"

Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişinin yasaklanması yönünde aldığı karara da değinen İbadi, Iraklıların ABD'ye girişi yasaklananlar listesinden çıkarılmasının önemli olduğunu kaydetti.

7 ÜLKEYE ABD'YE GİRİŞ YASAĞI

Trump, geçen hafta imzaladığı kararname ile Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına vize verilmemesi ve bu ülkelerden gelenlerin ABD'ye alınmaması talimatını vermişti. Kararname ile ayrıca Suriye’den sığınmacı girişi süresiz askıya alınmıştı.

Trump, İbadi'yi ABD'ye davet etti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

71
Elif Doğan Türkmen, Leyla Zana'nın odasına talip oldu

Elif Doğan Türkmen, Leyla Zana'nın odasına talip oldu

80
Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

102
Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

85
Yeni Zelanda'da yüzlerce balina telef oldu

Yeni Zelanda'da yüzlerce balina telef oldu

30
Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

21
Euroleague'de Anadolu Efes Armani Milan'ı mağlup etti

Euroleague'de Anadolu Efes Armani Milan'ı mağlup etti

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM