Trump içerideyken Beyaz Saray’a kaçak bir şahıs girdi

ABD Gizli Servisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın da Beyaz Saray’da bulunduğu esnada, güvenlik çitlerini aşarak, Beyaz Saray’a giriş yapan sırt çantalı bir adamın tutuklandığını açıkladı. ABD Gizli Servis’i Beyaz Saray’a giriş yapanın, 42 yaşında Omar Gonzales adlı kişi olduğunu aktardı.

Ayrıca ABD Gizli Servisi şahsın, Beyaz Saray’ın güneyinde olaysız bir şekilde tutuklandığını ve sırt çantasında herhangi bir tehlikeli materyalin bulunmadığını aktardı.

Omar Gonzales, 2014 yılında kuzey yönünden Beyaz Saray’a giriş yapmak isterken, 9 santimetrelik katlanabilir bıçakla yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.