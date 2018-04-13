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Trump ile May Suriye hakkında görüştü

Trump ve May arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Esad'ın kimyasal silah kullanmasına karşı verilecek ortak yanıtın ele alındı.

AA | 13.04.2018 - 07:13..
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Beyaz Saray'da gerçekleşen Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Suriye hakkında nihai karar alınamazken, ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Beyaz Saray'dan, Trump-May görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İki lider, Suriye'nin kimyasal silah kullanımına karşı ortak yanıt verilmesi ihtiyacına ilişkin müzakerelerini sürdürdüler." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına ne şekilde cevap verecekleriyle ilgili son açıklamasında, "Bugün Suriye üzerine bazı toplantılarımız olacak. Neler olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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