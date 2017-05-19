Trump ilk yurt dışı seyahatine çıktı

İlk ziyaretini Suudi Arabistan’a yapacak olan Trump, burada Kral Selman bin Abdulaziz ile bir araya gelecek. Trump ardından İsrail’e geçerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüşecek. Ortadoğu’da yapacağı ziyaretlerin ardından Trump’ın İtalya, Vatikan ve Belçika’ya gitmesi bekleniyor.

Trump, seyahati öncesinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD halkının çıkarlarını korumak için bu seyahatleri yaptığını kaydetti.

Trump’a yapacağı bu ziyaretlerde eşi Melanie Trump’ın yanı sıra kızı İvanka Trump ve damadı Jared Kushner de eşlik ediyor.

TRUMP'IN KIZI VE DAMADI HAHAMDAN İZİN ALDI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Ortodoks Yahudi olan Trump’ın damadı Kushner ve kızı İvanka bu yolculuğa çıkmadan önce hahamdan izin istedi.

Beyaz Saray’dan ismi açıklanmayan bir yetkili ise Trump’ın kızı ve damadının yolculuk öncesinde hahamın iznini aldıklarını onayladı.

ABD’nin son 5 başkanı, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Kanada ya da Meksika’ya yapmıştı.