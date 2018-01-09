Trump: İnsanlar ABD'ye yetenekleriyle gelebilmeli

"İnsanlar ABD'ye çekilişle değil, yeteneklerine göre seçilerek alınmalı." diyen ABD Başkanı Trump, Yeşil Kart'a olan karşıtlığını bir kez daha yineledi.

SINIR DUVARINDA DA ISRARCI

Öncelikle ABD'ye çocuk yaşta illegal yollarla getirilip bu ülkede kalan genç göçmenlerle ilgili sorunun ve ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın ele alınması gerektiğini vurgulayan Trump, ardından Kongreye gelecek göçmen reformu yasasına destek vereceğini ifade etti. Trump, söz konusu duvarın uzlaşmanın en önemli parçalarından biri olduğunun altını çizdi.

Daha önceki açıklamalarında ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 700 bin göçmenin sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtmiş ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongreye süre vermişti.