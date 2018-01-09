taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.023
USD
3,7673
EURO
4,4967
ALTIN
159,06
PETR
68,6900

Trump: İnsanlar ABD'ye yetenekleriyle gelebilmeli

Yeşil Kart karşıtı Donald Trump bir kez daha konuyu gündeme getirdi. Trump, ABD'ye çekiliş ile giriş hakkının kazanılmaması gerektiğini savundu.

AA | 09.01.2018 - 23:32..
  1. Haberler
  2. Dünya

"İnsanlar ABD'ye çekilişle değil, yeteneklerine göre seçilerek alınmalı." diyen ABD Başkanı Trump, Yeşil Kart'a olan karşıtlığını bir kez daha yineledi.

Trump: İnsanlar ABD'ye yetenekleriyle gelebilmeli

SINIR DUVARINDA DA ISRARCI

Öncelikle ABD'ye çocuk yaşta illegal yollarla getirilip bu ülkede kalan genç göçmenlerle ilgili sorunun ve ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın ele alınması gerektiğini vurgulayan Trump, ardından Kongreye gelecek göçmen reformu yasasına destek vereceğini ifade etti. Trump, söz konusu duvarın uzlaşmanın en önemli parçalarından biri olduğunun altını çizdi.

Daha önceki açıklamalarında ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 700 bin göçmenin sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtmiş ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongreye süre vermişti.

Trump: İnsanlar ABD'ye yetenekleriyle gelebilmeli

İlginizi Çekebilir
İbadi: Türkiye ile sınır kontrolleri ilişkimiz sürmeli
Türkiye ile ilişkilerinin devam etmesini istediğini belirten Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük ve Musul'dan petrol sevkiyatını da içine kattı.
Yunanistan'da bakanlık binası basıldı
Grev hakkıyla ilgili yasa tasarısını protesto eden göstericiler, Çalışma Bakanı Ahçioglou'nun odasını işgal etti.
İtalya ve Almanya’da mafyaya operasyon
İtalya ve Almanya'da mafyaya yönelik dev operasyonda yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.
Tunus'ta binlerce kişi sokağa indi
Başkent Tunus'un Habib Burkiba Caddesi'ndeki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan bir grup, yılbaşında hükümetin kemer sıkma tedbirleri kapsamında gelen zamları protesto ederek yürüyüş düzenledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

177
Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

212
ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu

ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu

164
CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

409
Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

157
Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

84
Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan görüşmesi

Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan görüşmesi

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM