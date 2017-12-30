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Trump: İran halkı terörizme yapılan harcanmadan bıkmış

İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye karşı yapılan protestolar hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor" dedi.

AA | 30.12.2017 - 08:03..
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolara ilişkin, "İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir." değerlendirmesini yaptı.

Trump: İran halkı terörizme yapılan harcanmadan bıkmış

"DÜNYA BU SÜRECİ İZLİYOR"

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." ifadelerini kullandı.

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