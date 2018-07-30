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Trump: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırım

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından bir talep gelmesi halinde İranlı liderler ile ön koşulsuz olarak görüşebileceğini söyledi.

İHA | 30.07.2018 - 23:52..
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Basına açıklamalarda bulunan Trump, bu tarz görüşmelerin he zaman faydalı olduğunu söyleyerek, “Görüşmelere inanıyorum, eğer İran isterse kesinlikle onlarla görüşürüm. İran şu ara çok zor zamanlar geçiriyor. Böyle bir görüşmeye hazırlar mı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

"İRAN ENİNDE SONUNDA TALEP EDECEK"

İran ile daha önceden yapılmış ticari anlaşmaların kesinlikle anlamsız olduğunu belirten Trump, “İran’la sonlandırdığımız anlaşma çok saçmaydı. İran’ın eninde sonunda görüşme talep edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

"BU BİR ZAYIFLIK DEĞİL"

Bunun bir zayıflık değil, yapılması uygun olan şey olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, “Eğer bir önceki dosya israfından başka bir şeye yaramayan anlaşmadan farklı daha anlamlı bir şey üzerine çalışabilirsek, kesinlikle görüşebiliriz” dedi.

"HİÇBİR ÖN KOŞULUM YOK"

İran ile görüşmek için bir ön koşulu olmadığını vurgulayan Trump, “Hiçbir ön koşulum yok, istedikleri herhangi bir zamanda görüşebiliriz. Hem onlar için, hem bizim için hem de dünya için iyi olacak” şeklinde konuştu.

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