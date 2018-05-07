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Trump, İran kararını yarın açıklayacak

ABD Başkanı Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğine yarın karar verecek.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 21:55..
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Temmuz 2015'te, AB ve P5 + 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

YARIN BELLİ OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump ise ''en kötü anlaşmalardan biri" olarak tanımladığı İran ile nükleer anlaşmadan ABD'yi çekmekle tehdit ediyordu. Trump, anlaşmadan çekilip ya da çekilmeyeceğini yarın saat 21.00'de açıklayacak.

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