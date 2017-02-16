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Trump istifa eden danışmanı Flynn'e sahip çıktı

ABD Başkanı Trump, Rus Büyükelçiyle görüşmesi polemiği sonucunda önceki gün istifa eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i savundu.

16.02.2017 - 00:58
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Trump istifa eden danışmanı Flynn'e sahip çıktı

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir soru üzerine önceki gün istifa eden Flynn hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"YALANCI MEDYA HAKSIZCA DAVRANDI"

"Yalancı" olarak nitelendirdiği medyanın Flynn'e çok haksızca muamelede bulunduğunu savunan Trump, istifa süreciyle ilgili hem medyaya hem de istihbarat kurumlarına yüklendi.

"General Flynn harika bir adam. Daha önce de dediğim gibi yalancı medya kendisine çok ama çok haksızca davrandı. Ayrıca belgelerin sızdırılması bir suçtur." ifadelerini kullanan Trump, gizli kalması gereken birçok belgenin kolayca medyaya sızdığını ve bunun uzun zamandır yapıldığını savundu.

"GİZLİ BİLGİLER ŞEKER GİBİ DAĞITILIYOR"

Öte yandan Trump, sabah saatlerinde de "Trump yönetiminden bazı isimlerin Rusya ile bir süredir yakın temasta olduğu" şeklindeki iddialarla ilgili açıklamalar yaptı.

Bu iddiaları "anlamsız" şeklinde nitelendiren Trump, medyanın buradaki amacının "Demokratların başkan adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın hatalarını örtmek" olduğunu iddia etti.

Paylaşımlarında Amerikan CNN ve MSNBC kanalları ile New York Times ve Washington Post gazetelerini hedef alan Trump, "Buradaki asıl skandal, gizli bilgilerin 'istihbarat' eliyle şeker gibi dağıtılıyor olmasıdır. Hiç Amerikan bir tavır değil." ifadelerini kullandı.

Trump istifa eden danışmanı Flynn'e sahip çıktı

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