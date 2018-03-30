taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.696
USD
3,9584
EURO
4,8801
ALTIN
168,75
PETR
69,4400

Trump istifa eden İletişim Direktörü'nü öperek uğurladı

ABD Başkanı Donald Trump, kabinesinde en fazla görev yapan Beyaz Saray'ın İletişim Direktörü Hope Hicks'e veda etti.

Haber Merkezi | 30.03.2018 - 11:37..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında görev alan ve Trump'ın başkan seçilmesiyle de Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak atanan Hope Hicks, görevinden dün resmi olarak ayrıldı.

Trump istifa eden İletişim Direktörü'nü öperek uğurladı İZLE

ABD BASININDA GENİŞ YER BULDU

Dün resmi olarak görevine veda etmek için Beyaz Saray'a Trump'ın yanına giden Hicks'in istifasından sonra yaşananlar ABD basınına damgasını vurdu.

TRUMP ÖPEREK UĞURLADI

Çıkışta basının karşısına çıkan ikili arasında ilginç anlar yaşandı. Vedalaşma ise Trump'ın Hicks'i öpmek istemesiyle son buldu.

Trump istifa eden İletişim Direktörü'nü öperek uğurladı

"BAŞARMAK İSTEDİKLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Daha önce manken olan 29 yaşındaki Hicks, Trump'ın yakın danışmanı olarak da biliniyordu. Hicks'in yakın çevresine 'Beyaz Saray'da başarmak istediklerinin hepsini gerçekleştirdiğini' ifade ettiği ifade edilmişti.

Trump istifa eden İletişim Direktörü'nü öperek uğurladı

"GELECEKTE YENİDEN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Hicks'in istifasına ilişkin daha önce bir yazılı açıklama yapmıştı. Trump yazılı açıklamasında "Hope mükemmel biri ve son üç yılda şahane işler yaptı. Zeki, düşünceli ve muhteşem bir kişi. Onu özleyeceğim. Ama farklı fırsatları değerlendirmek istediğini bana söylediğinde anlayışla karşıladım. Eminim gelecekte yeniden birlikte çalışacağız" diye konuşmuştu.

Trump istifa eden İletişim Direktörü'nü öperek uğurladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Beyaz Saray Rusya'nın tepkisini bekliyorduk dedi
Beyaz Saray, Rusya’nın ABD diplomatlarını sınır dışı kararı üzerine, Rusya’nın tepkisinin beklenmedik olmadığını ve ABD’nin bununla başa çıkacağını açıkladı
MİT'in operasyonu Kosova'da görevden almalar getirdi
Kosova'da 6 FETÖ'cünün MİT tarafından gözaltına alınması üzerine Kosova Başbakanı, İstihbarat Şefi ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldı.
İsrail Ordu sözcüsünden Kuran ayetli çağrı
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee Gazze'de düzenlenecek dev gösteri öncesinde kameralar karşısına geçerek Gazzelileri Suudi Arabistanlı hocaların fetvalarıyla, Kuran ayetleriyle uyardı.
Russian Today, Washington'daki yayınını sonlandırıyor
ABD'de son dönemlerde yabancı ajan statüsünde yer alan RT (Russian Today), Washington'daki yayın hayatını sona erdirme kararı aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Siirt'te 6 korucu şehit oldu

Siirt'te 6 korucu şehit oldu

224
YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

210
Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

58
Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

29
Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

136
Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

71
İzmir'de 3 yeni vize ofisi açılacak

İzmir'de 3 yeni vize ofisi açılacak

201
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM