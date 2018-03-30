ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında görev alan ve Trump'ın başkan seçilmesiyle de Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak atanan Hope Hicks, görevinden dün resmi olarak ayrıldı.

Trump istifa eden İletişim Direktörü'nü öperek uğurladı İZLE



ABD BASININDA GENİŞ YER BULDU

Dün resmi olarak görevine veda etmek için Beyaz Saray'a Trump'ın yanına giden Hicks'in istifasından sonra yaşananlar ABD basınına damgasını vurdu.

TRUMP ÖPEREK UĞURLADI

Çıkışta basının karşısına çıkan ikili arasında ilginç anlar yaşandı. Vedalaşma ise Trump'ın Hicks'i öpmek istemesiyle son buldu.

"BAŞARMAK İSTEDİKLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Daha önce manken olan 29 yaşındaki Hicks, Trump'ın yakın danışmanı olarak da biliniyordu. Hicks'in yakın çevresine 'Beyaz Saray'da başarmak istediklerinin hepsini gerçekleştirdiğini' ifade ettiği ifade edilmişti.

"GELECEKTE YENİDEN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Hicks'in istifasına ilişkin daha önce bir yazılı açıklama yapmıştı. Trump yazılı açıklamasında "Hope mükemmel biri ve son üç yılda şahane işler yaptı. Zeki, düşünceli ve muhteşem bir kişi. Onu özleyeceğim. Ama farklı fırsatları değerlendirmek istediğini bana söylediğinde anlayışla karşıladım. Eminim gelecekte yeniden birlikte çalışacağız" diye konuşmuştu.