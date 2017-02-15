Trump: İstihbarat örgütleri medyaya bilgi sızdırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, danışmanlarının sabit bir biçimde Rusya'yla bağlantılı olduğu yönündeki iddialara Twitter hesabından paylaştığı bir dizi tweetle yanıt verdi.

"BU SAÇMALIK CLİNTON KAMPANYASININ BAŞARISIZLIĞI GİZLEMEK İÇİN BİR GİRİŞİM"

Rusya bağlantısı iddiasını 'saçmalık' olarak niteleyen Trump, "Bu Rusya bağlantısı saçmalığı sadece Clinton kampanyasının başarısızlığını gizlemek için bir girişim" ifadelerini kullandı.

FATURAYI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNE KESTİ

Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki iddiaların basına sızmasına değinen Trump, faturayı istihbarat örgütlerine kesti.

"İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ, TİMES'A YASADIŞI ŞEKİLDE BİLGİ VERİYOR"

Trump attığı tweette, "İstihbarat örgütleri, Washington Post ve The New York Times'a yasadışı bir şekilde bilgi veriyor. (NSA ve FBI?) Buradaki gerçek skandal, gizli bilgilerin 'istihbarat' tarafından şekerleme gibi dağıtılması. Hiç Amerikanca değil." ifadelerine yer verdi.

RUSYA POLİTİKASI

Rusya politikası konusunda aldığı eleştirilere de yanıt veren ABD Başkanı, "Kırım, Rusya tarafından Obama yönetimi zamanında alındı. Obama da mı Rusya'ya karşı çok yumuşaktı?" dedi.