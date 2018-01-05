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Trump kafa derisini aldırdı iddiası

ABD'li gazeteci Michael Wolff'un yazdığı 'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitabında, Trump'ın kelleşmeyi engellemek için kafa derisini küçültme ameliyatı yaptırdığı iddia edildi.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 11:33..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, kitabın yayımlanmasını engellemek için harekete geçti.

Yazar ve yayınevine çekilen ihtar mektubunda, kitabın içeriğinde Trump ile ilgili 'çok sayıda yalan ve dayanaksız ifadelerin bulunduğu' iddia edildi.

Kitabın yayımımın durdurulmaması halinde yayıncı ve yazara hakaret davası açılacağı uyarısı yapıldı.

"BABAM KAFA DERİSİNİ ALDIRDI"

Trump'ın kendisi ve yakın çevresiyle yapılan 200 röportaja dayanarak yazılan kitapta, çok sayıda önemli iddia yer alıyor.

Kitapta başkanın kızı Ivanka Trump'ın arkadaşlarına babasının kelleşmeyi engellemek için kafa derisi küçültme ameliyatı yaptırdığını anlattığı da yer alıyor. Kitapta aktarılan ifadelere göre, söz konusu operasyonda kelleşen bölgenin ölü derisi kesilip çıkarılıyor ve saç çıkması sağlanıyor.

Trump kafa derisini aldırdı iddiası

İşte kitapta yer alan iddialardan bazıları;

-First Lady Melania, Trump'ın seçim gecesi üzüntüden ağladı.

-Ivanka Trump başkan heveslisi. Kocasına "İlk kadın başkan ben olacağım" dedi.

-Trump, Beyaz Saray'ı 'korkutucu' buldu.

-Tony Blair, Trump'a 'İngiliz istihbaratı sizi izliyor olabilir' uyarısı yaptı.

Eski başdanışman Steve Bannon, Ruslarla yapılan görüşme için 'haince' dedi.

-'Trump, yemin töreninde sinirliydi'.

-Trump'ın hayranlık duyduğu Murdoch, Trump'a 'salak' dedi.

-Michael Flynn, Rusya ile bağların sorun yaratacağını biliyordu.

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