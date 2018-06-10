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Trump Kanada'ya kızdı G-7 bildirgesini imzalamıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını eleştirmesine sinirlenen Trump, G-7 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesini imzalamayacağını açıkladı.

AA | 10.06.2018 - 07:00..
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Trudeau G-7 Zirvesinin sona ermesi üzerine bir basın toplantısı düzenlemiş ve Trump'a ağır eleştiriler yöneltmişti. Yapılan açıklamaların ardından sinirlenen ABD Başkanı Trump, G-7 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesini imzalamama kararı aldı.

Trump Kanada'ya kızdı G-7 bildirgesini imzalamıyor


BİR TEK TRİP ATMADIĞI KALMIŞTI

Twitter hesabı üzerinde Trudeau'nun açıklamalarını sert bir dille eleştiren Trump, "Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD Gümrük Vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf."

ABD'nin, yeni gümrük vergilerini Kanada'nın Amerikan süt ürünlerine uyguladığı yüzde 270 oranlık gümrük vergisine cevap olarak uyguladığını savunan Trump"Justin'in basın toplantısındaki yanlış açıklamalarına ve Kanada'nın Amerikan çiftçi, işçi ve şirketlerine uyguladığı büyük gümrük vergilerinden dolayı ABD temsilcilerine, G-7 Sonuç Bildirgesini onaylamamaları talimatı verdim ve bildiriyi imzalamayacağım." ifadelerini kullandı.

Trump Kanada'ya kızdı G-7 bildirgesini imzalamıyor

TRUDEAU: İTİP KAKILMAYACAĞIZ

Kanadalıların I. Dünya Savaş'ından bu yana Amerikan askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatan Trudeau, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasının Kanada halkına "adeta hakaret" olarak nitelemişti.

Trudeau ayrıca, "Kanadalılar kibardır. Biz makul insanlarız ama itip kakılmayacağız." ifadelerini kullanmıştı

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